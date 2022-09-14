* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В то время как представители более 20 правительств и международных организаций осудили политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по закрытию школ и отказу в основных правах афганских девочек и женщин, «Голос Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) обвинил Россию в оправдании действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Радиокомпания Voice of America (СМИ, признанное в России иноагентом) сообщила, что на встрече ООН по правам человека в Афганистане, состоявшейся 12 сентября, даже Пакистан, который, по-видимому, поддерживает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразил обеспокоенность по поводу отказа девочкам в образовании.

Относительно прогресса в отношении женщин при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российский представитель сказал на заседании ООН: «Мы видим усилия нового афганского правительства по обеспечению прав женщин и девочек в сфере брака и наследования как пример [прогресса]».

На заседании не присутствовал ни один представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что Организация Объединённых Наций не признаёт режим радикалов законным правительством.

Согласно сообщению, российский дипломат далее заявил, что некоторые школы были закрыты из-за неспособности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать отдельные классы для девочек. Он обвинил Соединённые Штаты и другие западные страны в прекращении помощи Афганистану и введении санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и добавил, что эти санкции также оказали негативное влияние на сектор образования Афганистана.

Представитель России заявил, что нынешний кризис в Афганистане уходит своими корнями в прошлое, и сказал: «Мы призываем Соединённые Штаты, Великобританию и их сателлитов выполнить свои обязательства в отношении прошлых конфликтов вместо того, чтобы обращаться с новыми требованиями к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В то же время представитель Китая избежал критики политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывая к возвращению девочек в средние школы Афганистана. Представитель Китая заявил: «Мы призываем все государства уважать суверенитет и территориальную целостность страны и отменить односторонние санкции».

Следует отметить, что заявление российского представителя на заседании ООН стало самым резким заявлением, когда-либо сделанным российским официальным лицом в поддержку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между тем, в июне этого года Россия поддержала заявление Совета безопасности ООН по Афганистану, в котором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали разрешить девочкам вернуться в школы.