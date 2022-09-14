Бухарест, 14 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной силами пограничной полиции и жандармерии Румынии, в районе КПП «Нэдлак-II» на румынско-венгерской границе задержали 72 нелегальных мигранта. Об этом 14 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, все задержанные лица являются выходцами из стран Южной Азии и Северной Африки. Мигранты были обнаружены в грузовом трейлере, перевозившем партию автомобильной фурнитуры из Турции в Испанию. По их словам, они намеревались попасть в одно из государств Западной Европы.

Водитель грузовика, гражданин Турции, арестован. Если его вина будет признана в суде, ему грозит крупный штраф и запрет на въезд в Румынию на срок до пяти лет.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с нелегальной миграцией.