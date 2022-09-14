На румынско-венгерской границе задержана группа нелегальных мигрантов
Бухарест, 14 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной силами пограничной полиции и жандармерии Румынии, в районе КПП «Нэдлак-II» на румынско-венгерской границе задержали 72 нелегальных мигранта. Об этом 14 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.
По предварительным данным, все задержанные лица являются выходцами из стран Южной Азии и Северной Африки. Мигранты были обнаружены в грузовом трейлере, перевозившем партию автомобильной фурнитуры из Турции в Испанию. По их словам, они намеревались попасть в одно из государств Западной Европы.
Водитель грузовика, гражданин Турции, арестован. Если его вина будет признана в суде, ему грозит крупный штраф и запрет на въезд в Румынию на срок до пяти лет.
Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с нелегальной миграцией.