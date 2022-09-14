Москва, , 11:54 — REGNUM Абсолютное большинство граждан (96%) считают важным знание истории России. При этом необходимо бороться с теми, кто пытается сфальсифицировать историю страны (87%), приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Истории победителей Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению участников опроса, способы борьбы с фальсификацией истории можно разделить на «усмирительные» («наказывать, привлекать к ответственности» — 9%, «сажать в тюрьму» — 7%, «уголовная ответственность» — 4%, «штрафовать» — 3% и др.) и «мирные», путём просвещения («повысить качество преподавания в школах и вузах» — 9%, «учить историю» — 7%, доказывать истину — 6%, «говорить правду», «воспитывать молодёжь» — по 5%).

Полагают, что с фальсификацией событий прошлого России бороться не нужно, только 7%. Среди причин такого мнения— бессмысленность (22%) и наличие у каждого собственного взгляда на исторические события (20%).

Опрос по телефону среди 1600 граждан РФ от 18 лет проведён 30 августа 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый второй гражданин (53%) замечал случаи умышленного искажения истории России.

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