Бишкек, , 11:53 — REGNUM Перестрелка между военными Таджикистана и Киргизии вновь началась на границе двух стран. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 14:00 (11:00 мск) <…> в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда Пограничной службы ГКНБ Киргизии. Киргизские пограничники открыли ответный огонь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент перестрелка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана после утренней перестрелки сохраняется напряжённость.