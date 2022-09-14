Пермь, 14 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Перми на продажу выставлен ведомственный санаторий-профилакторий «Сосновый бор», сообщают СМИ.

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Объект находится в микрорайоне Гайва и принадлежит ПАО «Трест № 14». Санаторий включает в себя здания корпусов, бассейн, клуб-столовую, прачечную, сараи, беседку — в общей сложность 21 единицу недвижимости, а также два земельных участка площадью 9,56 га и 191 кв. метр. Санаторий пускают с молотка вместе с оборудованием, мебелью и оргтехникой пишет издание business-class.

Аукцион назначен на 25 октября. Начальная цена составляет 173 млн рублей. Шаг торгов составит 5%.

По данным СМИ, в 2021 году ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» признано банкротом.