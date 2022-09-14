Уфа, , 11:54 — REGNUM Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» впервые пройдет в Уфе. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Грузовик Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия

Сообщается, что конкурс будет проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 18 по 20 сентября и станет одной из площадок первого международного конгресса «Транспорт и строительство».

Отмечается, что в Башкирию приедут 55 представителей транспортных организаций из 18 субъектов России.

«Конкурсная трасса составлялась таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе», — сообщает пресс-служба.

Конкурс пройдет в двух категориях. Автотранспортные средства грузоподъёмностью до десяти тонн и свыше десяти тонн.

Сообщается, что общий призовой фонд конкурса составит один миллион рублей.