София, 14 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии объявило о продлении программы размещения и финансирования беженцев с территории б. УССР на болгарской территории. Об этом 14 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, каждый житель территории б. УССР, получивший соответствующий статус, сможет и в дальнейшем рассчитывать на предоставление жилья, а также финансовой и медицинской помощи в Болгарии. Новый этап программы действует до 31 октября текущего года.

При этом болгарский министр туризма Илин Димитров выразил надежду на то, что нынешнее продление сроков приема беженцев будет последним.

«У нас нет средств на дальнейшее содержание в Болгарии подобной категории лиц», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, на сегодняшний день в Болгарии статус беженцев получили более 100 тыс. выходцев из б. УССР. Абсолютному большинству из них болгарские власти гарантировали социальные льготы.