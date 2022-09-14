Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. На Международной выставке по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики Offshore Marintec Russia 2022 (OMR) Ленинградскую область представляют восемь предприятий. За счёт регионального бюджета организован коллективный стенд для презентации разработок и технических решений. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Lenobl.ru Судостроители региона ищут новых партнёров

«Свою продукцию для создания и эксплуатации современного флота представляют судостроительная компания «Пелла», предприятие по сборке осветительного и электроустановочного оборудования «Амэо-Запад», «Всеволожский крановый завод», производитель моторных надувных судов «Ротан», судоверфь «Парящие машины» — производитель судов на воздушной подушке, «ПСК «Ладога», занимающаяся оснащением и ремонтом судов любого типа, а также предприятие «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» и «Электромех» — производитель электрического оборудования», — указано в сообщении.

Практически все предприятия-участники Международной выставки по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики входят в созданный в прошлом году судостроительный кластер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге дан старт работе Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022. Северную столицу представляют предприятия и учебные заведения города, которые участвуют в Арктической программе, среди которых судостроительные верфи и компании, производящие оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.

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