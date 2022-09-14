Путин поприветствовал участников «Президентских спортивных игр»
Москва, 14 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие командам, участвующим во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры». Об этом 14 сентября сообщается на сайте Кремля.
«Рад приветствовать школьные команды, приехавшие в Краснодарский край для участия во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что стартовавшие в 2011 году соревнования считаются одним из наиболее успешных проектов в сфере детско‑юношеского спорта. Они приобщают учащихся к систематическим занятиям физкультурой и активному досугу, заряжая верой в собственные силы.
Подчёркивается, что нынешние соревнования приобрели новый высокий статус и проводятся на Кубок Президента России.
Глава государства пожелал участникам соревнований выступить на «отлично», отстоять спортивную честь своей команды, школы, города, региона.
«Президентские спортивные игры» будут проходить с 14 сентября по 4 октября.