Москва, 14 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие командам, участвующим во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры». Об этом 14 сентября сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Рад приветствовать школьные команды, приехавшие в Краснодарский край для участия во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что стартовавшие в 2011 году соревнования считаются одним из наиболее успешных проектов в сфере детско‑юношеского спорта. Они приобщают учащихся к систематическим занятиям физкультурой и активному досугу, заряжая верой в собственные силы.

Подчёркивается, что нынешние соревнования приобрели новый высокий статус и проводятся на Кубок Президента России.

Глава государства пожелал участникам соревнований выступить на «отлично», отстоять спортивную честь своей команды, школы, города, региона.

«Президентские спортивные игры» будут проходить с 14 сентября по 4 октября.