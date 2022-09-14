Таллин, 14 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Заместитель комиссии по социальным делам парламента Эстонии, член Центристской партии Сирет Котка владеет в Таллине несколькими квартирами, но предпочитает снимать жилье, получая за это государственную компенсацию.

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Об этом сообщило эстонское издание Eesti Ekspress. Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией уже получила соответствующую информацию.

Отмечается, что в таком использовании государственных средств нет нарушений закона и правил парламента, поскольку право на компенсацию за жилье предоставляется депутатам, местожительством которых, по данным Регистра народонаселения, не являются Таллин и соседние с ним волости.

Котка, зарплата которой повысилась в апреле до 5477 евро, официально прописана в Вяйке-Маарья, и она имеет право на возмещение расходов на жилье в размере 20% от зарплаты депутата. Канцелярия Рийгикогу не может отказать в выплате возмещения, даже если депутат является владельцем трех столичных квартир.

«Я купила эти квартиры в кредит, я каждый месяц его выплачиваю. Я мать-одиночка», — заявила Котка. По ее словам, доход от аренды она не получает, но отказалась сообщить, что она делает со своими купленными в кредит квартирами.

Ранее стало известно о махинациях с недвижимостью бывшего мужа Котки, также депутата парламента от Центристской партии Мартина Репински.