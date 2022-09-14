Абу-Даби, , 11:53 — REGNUM Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохаммед Аркаб прибыл в Абу-Даби в качестве специального посланника президента страны. Об этом 14 сентября сообщает El-Bilad со ссылкой на заявление МИД Алжира.

ОАЭ Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, Аркаб передел президенту ОАЭ, шейху Мохаммеду Бен Заиду Аль Нахайану приглашение президента республики принять участие в работе 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Его Высочество шейх Мохаммед Бен Заид Аль Нахайян подтвердил свое личное участие в саммите ЛАГ, который пройдёт в Алжире 1−2 ноября, и готовность Государства Объединенные Арабские Эмираты работать на нескольких уровнях для обеспечения успеха этой важной арабской встречи», — говорится в заявлении МИД Алжира.

Ранее Мохаммед Аркаб передал аналогичные послания главам Катара и Кувейта.