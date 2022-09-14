Тбилиси, 14 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Грузии остаются высокими, но в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) не учитывают их при рассмотрении долгосрочных прогнозов для страны. Об этом 14 сентября сообщила грузинскому агентству «Интерпрессньюс» председатель ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«По нашему наблюдению, в Грузии экономический рост выше ожидаемого, обусловленный краткосрочными факторами — высоким уровнем денежных переводов из России и более высокими, чем ожидалось, доходами от туризма», — сказала глава банка.

Рено-Бассо отметила, что сотрудники ЕБРР сосредоточены на достижении стабильности в Грузии в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Поэтому банк считает перспективным развивать малый и средний бизнес, инфраструктуру и использование возобновляемых источников энергии.

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о больших успехах национальной экономики по итогам семи месяцев 2022 года: рост ВВП на 10,3%, рост объёма экспорта на 36%, рост потока туристов втрое. На этом основании расходную часть госбюджета решено увеличить на 1,27 млрд лари (около 27 млрд рублей).