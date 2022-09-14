Саратов, , 12:02 — REGNUM В Саратовской области за 8 месяцев 2022 года зарегистрировали более 20 тыс. кибепреступлений, из них почти 26% совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Киберпреступность

Раскрываемость данных преступлений увеличилась с 26,7% до 35,8%. Свыше 1,5 тыс. уголовных дел направили в суд. Каждое третье зарегистрированное киберпреступление относится к тяжким, каждое шестое — к особо тяжким категориям.

Самыми распространенными преступлениями остаются мошенничества (более 2 тыс.) и кражи (свыше 1 тыс.). Наиболее уязвимы для мошенников — пенсионеры и люди преклонного возраста.

ИА REGNUM напоминает, по итогам первого полугодия в Саратовской области количество преступивших закон детей сократилось на 8%.

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