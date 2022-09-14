Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница полиции Санкт-Петербурга пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на одного из бывших инспекторов ГИБДД, с которым у нее произошел конфликт у отдела полиции, в результате которого ей сломали руку. Бывший коллега, по ее словам, так и не был привлечен к ответственности, сообщили 14 сентября в пресс-службе СКР.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Напомним, конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и оперуполномоченной уголовного розыска МВД произошел в ночь на 1 февраля текущего года на парковке 37-го отдела полиции Василеостровского района и продолжился в помещении дежурной части. Дорожные полицейские не стерпели замечания женщины, между ними началась перепалка, в какой-то момент оперуполномоченная толкнула одного из полицейских в грудь. После чего тот швырнул ее в стену, о которую она ударилась головой и спиной, а затем скрутил руки за спиной, в результате чего сломал женщине руку.

В отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Колесникова было возбуждено уголовное дело. После чего всех троих участников стычки уволили из органов внутренних дел. Однако второй сотрудник ДПС привлечен к ответственности не был, из-за чего потерпевшая обратилась к главе СКР.

«Уголовное дело по данному факту расследовано следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. В связи с поступившим обращением председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также по доводам, изложенным потерпевшей», — рассказали в СКР, уточнив, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.