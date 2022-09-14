Вашингтон, 14 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Американская певица Деми Ловато намекнула на завершение музыкальной карьеры. Об этом пишет издание Deadline.

Frank Schwichtenberg Деми Ловато

«Я так чертовски больна, что не могу встать с постели. Я больше так не могу. Этот следующий тур будет моим последним. Я люблю и благодарю вас, ребята», — заявила артистка. Ловато также призналась, что испытывает серьёзные проблемы с голосом, вследствие чего требует поддержки от поклонников на концертах.

Напомним, первой композицией Деми Ловато стал саундтрек к фильму «Camp Rock: Музыкальные каникулы», вышедший в 2008 году. Впоследствии певица выпустила восемь студийных альбомов, последний из которых был представлен в августе 2022 года.