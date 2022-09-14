Токио, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Японии число мужчин и женщин, которые не собираются вступать в брак, выросло до максимальных значений за 40 лет, и эта тенденция, как предупреждают специалисты, подорвет усилия по решению демографического кризиса в стране, передает газета Guardian.

cegohcegoh Население Японии

Национальный институт народонаселения и социального обеспечения — государственная организация — заявил, что результаты исследования 2021 года, опубликованные в начале сентября, усугубляют опасения по поводу низкого уровня рождаемости.

По данным опроса, 17,3% мужчин и 14,6% женщин в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что не собираются связывать себя узами брака, и это самый высокий показатель с начала проведения опросов в 1982 году.

В первом опросе лишь 2,3% мужчин и 4,1% женщин заявили, что никогда не вступят в брак.

Снижение числа браков повлияло на уровень рождаемости в Японии, которая стоит перед перспективой резкой депопуляции, сокращения рабочей силы и, как следствие, экономики.

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами, включая тот факт, что все больше молодых работающих женщин желают пользоваться свободой, которую дают отсутствие семьи и карьерное продвижение.

Мужчины говорят, что тоже предпочитают оставаться холостыми, но при этом выражают неуверенность в том, что будут обеспечены работой и смогут зарабатывать на семью. Эксперты призвали правительство облегчить для женщин возвращение на работу после рождения детей и решить проблему чрезмерной продолжительности рабочего дня, которой известна Япония.

На вопрос о том, как они представляют «идеальный» образ жизни для женщин, почти 40% опрошенных неженатых мужчин и 34% незамужних женщин назвали возможность совмещать карьеру и воспитание детей. В знак изменения отношения к гендерным ролям менее 7% мужчин ответили, что хотели бы, чтобы их будущая супруга сидела дома, чтобы заботиться о семье.

Профессор социологии из Университета Чукё Сигэки Мацуда считает, что тенденция к снижению числа браков негативно скажется на уровне рождаемости.

Число браков снизилось на 24 391 до 501 116, что является самым низким показателем с момента окончания Второй мировой войны.