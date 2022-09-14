Страсбург, Франция, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимо создать полный цикл обработки редкоземельных материалов, чтобы избавить экономику сообщества от зависимости от Китая. Об этом 14 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии ЕС.

Kuhlmann Урсула фон дер Ляйен

«Сегодня я предлагаю разработать европейский акт о критических редкоземельных материалах. Почти 90% редкоземельных элементов и 60% лития перерабатываются в Китае. С нашим актом о критических сырьевых материалах мы определим стратегические проекты по всей цепочке поставок и создадим стратегические резервы для Евросоюза», — сказала она.

Помимо этого, фон дер Ляйен отметила, что также Евросоюзу нужно гарантировать для себя широкий доступ к редкоземельным ресурсам всего мира, так как к 2030 году потребность в них увеличится в пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции стран Запада для давления на Россию продолжат действовать, Европейский союз не собирается «искать умиротворения».