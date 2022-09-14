Вологда, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора Владимира Сунгоркина.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, до конца преданным своему делу. Во время наших встреч он всегда живо интересовался событиями и новостями Вологодской области, с интересом рассказывал о новых проектах Комсомолки. Настоящая утрата для всего журналистского сообщества. Соболезнования родным и всему коллективу КП», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет от инсульта.