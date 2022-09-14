Вашингтон, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Уровень инфляции в США с приходом нынешнего президента США Джо Байдена достиг отметки в 13%, а выбранный им курс лишь обострил и без того непростую ситуацию, в которой оказались американские семьи, сообщает New York Post.

Pixabay.com Инфляция

Общая инфляция подскочила более чем на 13% с момента инаугурации Байдена в январе 2021 года, согласно расчетам Питера С. Эрла, экономиста Американского института экономических исследований. Базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, увеличилась за тот же период примерно на 10%.

Заработная плата, тем временем, за тот же период выросла всего на 8%, что привело, по сути, к сокращению заработной платы простых американцев, которые изо всех сил пытаются платить за предметы первой необходимости, такие как еда, газ и аренда.

«Американские потребители сильно отстают. Инфляция — это сокрушительный удар по их уровню жизни», — сказал Эрл в беседе с изданием.

Опасения по поводу сохраняющейся инфляции возобновились во вторник, 13 сентября, после того, как федеральные данные показали, что цены в августе выросли на 8,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, а базовая инфляция выросла на 6,3% в годовом исчислении. Оба числа оказались более горячими, чем ожидали экономисты.

Байден преуменьшил худшие, чем ожидалось, данные, указав на улучшение цен на газ как на признак того, что инфляция начала снижаться.

«Сегодняшние данные показывают больший прогресс в снижении глобальной инфляции в экономике США», — говорится в заявлении Байдена. — В целом цены в нашей стране за последние два месяца практически не изменились: это приятная новость для американских семей, ведь впереди еще много работы».

Тем не менее, стоимость многих основных товаров на сегодняшний день намного выше, чем когда Байден вступил в должность с обещанием восстановить процветание среднего класса. В течение августа стоимость бензина была на $1,77 за галлон выше, чем в январе 2021 года. Дюжина крупных яиц стоила на $1,65 дороже, а фарш — на 81 цент дороже за фунт.