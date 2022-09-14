Улан-Удэ, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ процесс подключения многоквартирных домов к отоплению завершится до 15 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Батарея

Отопительный сезон стартовал 5 сентября. По данным на 13 число почти все дома в городе, а также социальные учреждения получили тепло. При этом некоторые учреждения здравоохранения, как отмечается, отказываются от отопления из-за теплой погоды.

«Идёт десятый день отопительного сезона. Погода в сентябре неустойчивая и, как показал успешный опыт раннего введения отопительного сезона, мы двигаемся в правильном направлении», — отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Запасы топлива в муниципальных котельных, а также в котельных военных городков сформированы в пределах норматива и составляют 45 суток.