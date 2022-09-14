Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. На Камчатке на озере Толмачева благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для размещения туристов появится комфортная кемпинговая зона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Толмачевская долина привлекает туристов и местных жителей возможностью вблизи понаблюдать за медведями в Маар Медвежья чаша. Через само озеро действует кольцевой туристический маршрут.

Благодаря гранту по национальному проекту на Толмачева появится ещё одна комфортная и безопасная для туристов кемпинговая зона. Для проживания гостей возводят модульные сооружения. В ближайшее время установят санитарные блоки.

«На территории уже установлена столовая модульного типа. В дальнейшем мы планируем развивать и расширять проект. Большая площадь нашего участка на озере позволит нам в будущем дополнительно создать место размещения повышенного уровня комфортности», — рассказал индивидуальный предприниматель Иван Зыбин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» активно развивается водный туризм. На гранты Ростуризма закупается новое оборудование.