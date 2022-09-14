Ижевск, 14 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За семь месяцев текущего года в бюджет Удмуртии поступило 56,943 млрд рублей доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 6%, говорится в докладе министра финансов республики Веры Сухих.

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Отмечено, что эта сумма составляет 55% от годового плана.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 39,284 млрд рублей за указанный период. По сравнению с январем-июлем прошлого года, сумма указанных поступлений выросла на 7%. Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам также составляет 55%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основную часть составляют налоги на прибыль организаций — 32% от суммы или около 12 млрд рублей. При сравнении с данными за январь–июль 2021 года роста составил 90%. 29,5% или 11,5 млрд рублей- налог на доходы физических лиц, показатель увеличился на 110%. 14% — налоги, которые взимаются в связи с применением УСН (упрощенной системы налогообложения), рост составил 37%. 11% - акцизы, показатель вырос на 22%. 9,5% - налог на имущество организаций, 1% - транспортный налог.

По сравнению с прошлым годом на 701 млн рублей за указанный период увеличился объем безвозмездных поступлений в бюджет республики — до 17,659 млрд рублей. Сумма федеральной поддержки по сравнению с семи месяцами прошлого года снизилась на 3,5% и составила 15,913 млрд рублей.

Министр подчеркнула, что несмотря на рост налоговых поступлений в бюджет республики проблема дисбаланса и нехватки доходов на текущие нужды сохраняется. Это связано с ростом бюджетных расходов — на выплату зарплаты бюджетникам, на социальную поддержку различных категорий граждан, на оплату коммунальных платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на конец августа самозанятыми зарегистрировались 45 316 налогоплательщиков. Только в Ижевске число граждан, которые зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, составило 22 555 человек.

С начала года самозанятые получили доход на общую сумму 6 млрд рублей, выдав 5,64 млн чеков. В бюджет республики они перечислили 230 млн рублей.

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