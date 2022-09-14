Москва, 27 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Жительница города Шахты в Ростовской области Ольга Разинькова, которая попала в СМИ после публикации слов сочувствия террористу, расстрелявшему людей в «Крокус Сити Холле», записала новое видеообращение. На этот раз с угрозами в адрес всех, кого возмутило её первое видео.

Кадр из видео Ольга Разинькова

«Значит так… вот такое организовалось сообщество… Это уже уголовно наказуемо, там есть всё, все наши видео… Все скрины, все звуковые записи, все оскорбления… Если не дай Бог кто-то нажмёт на «пожаловаться», то вы себя просто уничтожите», — заявила Ольга.

По словам женщины, она с супругом готовит обращение в полицию. Женщина уверена, что все «хейтеры» нарушили права человека и оскорбили её.

«Я вам сказала, вы себя никак не спасёте, суд будет по-любому», — заверила она.

При этом критиков она окрестила «курицами тупыми» и пообещала, что если хоть одна страничка пришлёт оповещение о поступившей на неё жалобе, то автору жалобы «не спастись».

«Даже на коленях будете валяться — не прощу. Потому что такое тяжёлое время у вас сейчас начнётся», — добавила Ольга.

Пользователи соцсетей обрушились на Ольгу с гневными упрёками и осуждением после того, как она опубликовала видео, в котором рассказала, что у неё «душа разрывалась» смотреть, как задержанный боевик трясся от страха и холода.

«Мне его жалко, я полночи о нём думала. Ему так было страшно… у меня душа разрывалась… Наденьте ж хоть на него куртку… он в футболочке», — заявляла Ольга.

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Пользователи Сети сочли реакцию женщины на кровавый теракт, в котором погибло 140 человек, и её отношение к боевикам по меньшей мере сомнительными. СМИ также рассказали о поступке женщины. ИА Регнум связалось с Ольгой, чтобы выяснить, что толкнуло её на запись такого видео. В беседе с редакцией женщина пожаловалась, что на неё началась «травля». По словам Ольги, она настоящая патриотка и теперь сама не понимает, что заставило её так «неправильно выразиться».

«Я патриот. Я такой патриот, я, может, патриотичней остальных, которые сидят в стороне… Что у меня где какой-то шарик за ролик заскочил начать видео с этих фраз, а то, что я закончила, уже никто не слышал», — добавила Ольга.

Она заверила, что изначальное видео было обрезано, и попросила прощения «у всех, кто её неправильно понял».

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и троих подельников, продавших им машину и сдававших квартиру. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Сами боевики после преступления попытались скрыться именно на Украине. Их задержали по пути к границе.