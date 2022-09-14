Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Стоимость школьных завтраков и обедов в Свердловской области увеличилось на 8 и 12%. Об этом 14 сентября журналистам заявил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности регионального министерства образования Дмитрий Шиловских.

ИА REGNUM Школьное питание

Рост цен на школьное питание обусловлен подорожанием продуктов в регионе. Влияние также оказало увеличение зарплаты работников столовых. По словам Шиловских, стоимость завтраков в регионе в среднем увеличилась на 8%, обедов — на 12%. Теперь завтрак стоит 68 рублей, а обед 95 рублей.

Отмечается, что бесплатным питанием продолжат обеспечивать детей с ограниченными возможностями и школьников, прибывших из Донбасса. На льготное питание из регионального бюджета выделено около 6 млрд рублей.