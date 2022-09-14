Якутск, 14 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Из-за порывистого ветра закрыта паромная переправа через реку Лена между населёнными пунктами Соттинцы и Кангалассы. Движение паромов из Якутска в посёлок Нижний Бестях ограничено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта республики.

Nikitych Речной паром

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Количество паромов в Якутске сократили. Также остановлены перевозки по реке на катерах и судами на воздушных подушках.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии рекомендует по возможности воздержаться от поездок», — призвали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 и 15 сентября из-за порывистого ветра посещение уроков в школах Якутска будет добровольным. Аналогичная ситуация возникала в столице республики 8 сентября, тогда из-за непогоды пострадал человек — на него упала входная дверь магазина.