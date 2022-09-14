Владивосток, 14 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Приморском океанариуме с 2018 года погибли более 200 рыб общей стоимостью не менее 5 млн рублей.

Primocean.ru Приморский океанариум

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«Амурская бассейновая прокуратура ранее отправила представление об устранении нарушений на имя директора океанариума — в воде у некоторых костных рыб было обнаружено превышение общих колиформных бактерий (ОКБ) и их гиопатогенов в 11 тыс. раз, из-за чего возникла вспышка криптокарионоза.

Из-за этого тогда погибло 217 рыб (акт от 2018 года). Превышение ОКБ является индикатором качества воды, в частности, при определении эффективности работы систем очистки от фекальных бактерий.

Также подтверждено, что в 2021 году из-за несоответствия качества воды нормативам погибло 76 гидробионтов — из них 64 рыбы на сумму 3 055 200 рублей и 12 моллюсков на сумму более 15 тысяч.

За первые семь месяцев 2022 года погибло 36 гидробионтов, из них 34 рыбы на сумму 772 300 рублей и два краба на 48 тысяч рублей», — сообщает телеграм-канал PrimaMedia. Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Мурманской области подала в суд на океанариум — организация не обеспечила надлежащее содержание и уход за животными.