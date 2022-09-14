Москва, 14 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Херсонской области завершили анализ состояния котельных и теплосетей региона. Об этом 14 сентября заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Мы завершили анализ, мониторинг котельных, теплосетей Херсонской области. Большая часть в рабочем состоянии. Те из них, которые требуют дополнительного ремонта, — по ним к началу отопительного сезона все ремонтные работы будут завершены», — заявил Елисеев.

«Мы сейчас формируем запас товарно-материальных ценностей, оборудования, необходимого топлива на случай аварии в осенне-зимний период. Большую помощь нам оказывает Фонд развития территорий, присылает нам специалистов, помогает оборудованием. Кроме того, мы сейчас уже начали завоз на территорию твёрдого топлива», — указал он.