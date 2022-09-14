Законопроекты о наказании для иноагентов за нарушения внесены в Госдуму
Москва, 14 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов внесен в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Поправки в КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от 2 тыс. до 1 млн рублей.
Злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием — вплоть до двух лет лишения свободы.
«События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и так далее говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности», — заявил Пискарёв.
Лица и организации, выполняющие функции иностранного агента, должны строго соблюдать законы, убеждены в Госдуме.
«Регистрируйтесь в качестве иноагента, маркируйте свою продукцию и отчитывайтесь о расходовании средств — никто препятствовать вашей законной деятельности не будет. Нарушаете закон — придётся отвечать», — сказал Пискарёв.