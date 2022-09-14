Москва, 14 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Вынесен приговор троим жителям Ингушетии, обвиняемым в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича. Московский городской суд 13 сентября приговорил их за убийство по найму к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком от 18 до 22 лет, сообщили в пресс-службе суда.

Убийство

Больше всех получил Багаудин Костоев — 22 года колонии, Али Белхороеву дали 20 лет, Батыру Тумгоеву — 18 лет. Приговор был вынесен с учетом мнения присяжных заседателей. В законную силу он пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, бизнесмен, владелец двух рынков, женского баскетбольного клуба «Спартак», детской спортшколы олимпийского резерва в подмосковном Видном Шабтай Калманович был убит 2 ноября 2009 года. Его расстреляли из окна автомобиля Lada Priora в центре Москвы, выпустив 24 пули по Mercedes S500, в котором находился бизнесмен.