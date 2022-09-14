Эль-Камышлы, Сирия, 14 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Подразделения сирийской правительственной армии остановили движение конвоя оккупационного контингента армии США. Об этом 14 сентября сообщает SANA.

Twitter@cmoc_sdf Войска США в восточной Сирии

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе посёлка Монсиф на севере провинции Хасака.

Отмечается, что колонна из четырёх единиц бронетехники и одного грузовика с солдатами попыталась проникнуть на территорию, находящуюся под контролем правительства Сирии.

На месте инцидента возник конфликт, к которому позднее присоединились местные жители, начавшие закидывать военную технику США камнями. В результате «столкновения» колонна армии США была вынуждена развернуться и покинуть район.