Страсбург, Франция, 14 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Санкции стран Запада для давления на России продолжат действовать, Европейский союз не собирается «искать умиротворения». Об этом 14 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии ЕС.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

«Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен указала, что также это касается и поддержки киевского режима и уточнила, сообщество ввело «мощнейшие санкции» в отношении России.

Также глава ЕК выступила с утверждением, что на сегодняшний день российский финансовый сектор якобы «находится на аппаратах жизнеобеспечения» из-за ограничения доступа банкам из РФ к международным рынкам и добавила, что промышленность нашей страны, по её мнению, «лежит в руинах». При этом фон дер Ляйен отметила, что считает, что в российской военной технике якобы используются чипы от бытовых приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что в результате действий и санкций ряда западных стран на протяжении последнего десятилетия была потеряна потенциальная нефтедобыча в размере 5-6 млн баррелей в сутки (б/с), и этот объём мог бы в данный момент помочь легко преодолеть энергетический кризис в мире.