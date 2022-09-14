Свыше 50% жителей РФ сталкивались с умышленными искажениями истории
Москва, 14 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Каждый второй гражданин (53%) замечал случаи умышленного искажения истории России, с 2015 года эта доля не изменилась (54%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Неоднократно сталкивались с умышленными искажениями истории России — три раза и более 34%. Не замечали такие случаи 40% респондентов.
В первую очередь фальсификация истории России касается событий Второй мировой войны, в частности искажения фактов, её итогов (18%) и преуменьшения роли России в победе (10%).
Подмену понятий, придумывание истории назвали 11% граждан РФ, примерно столько же — искажение истории Древней Руси (10%) и СССР (9%).
Опрос по телефону проведён 30 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ИА REGNUM ранее сообщало, в России будет реализована программа противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны.
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