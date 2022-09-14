В 2022 году в Чувашии построят ещё одну автогазозаправочную станцию
Чебоксары, 14 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Чувашии внесли изменения в схему размещения автогазозаправочных станций, добавив на 2022 год ещё один, четвёртый объект. Он строится в Канашском районе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , соответствующее решение поддержано 14 сентября на заседании регионального правительства.
Исполняющий обязанности министра транспорта Чувашии Максим Петров пояснил, что предлагается обновить схему территориального размещения объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на 2022 год. По его словам, действующая редакция предусматривает размещение трёх газовых заправок: в Чебоксарах (по Базовому проезду, 8), Новочебоксарске (по улице Промышленная, 48) и вдоль федеральной трассы М-7 в Москакасинском поселении Моргаушского района.
Предложение минтранса было поддержано.
Напомним, ранее власти заявляли, что в Чувашии работают четыре АГНКС: в Чебоксарах (Вурнарское шоссе, 40 и 42), на федеральной трассе М-7 «Волга» в Козловском районе (701-й км) и дороге Р-176 «Вятка» в Синьяльском поселении Чебоксарского района (12-й километр).
Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в Чувашии предлагалось построить три автогазозаправочные станции, в 2023 году — две.