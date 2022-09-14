Чебоксары, 14 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Чувашии внесли изменения в схему размещения автогазозаправочных станций, добавив на 2022 год ещё один, четвёртый объект. Он строится в Канашском районе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , соответствующее решение поддержано 14 сентября на заседании регионального правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM На заправке

Исполняющий обязанности министра транспорта Чувашии Максим Петров пояснил, что предлагается обновить схему территориального размещения объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на 2022 год. По его словам, действующая редакция предусматривает размещение трёх газовых заправок: в Чебоксарах (по Базовому проезду, 8), Новочебоксарске (по улице Промышленная, 48) и вдоль федеральной трассы М-7 в Москакасинском поселении Моргаушского района.

«На основании обращения общества «Газпром газомоторное топливо» предлагается дополнить план работ на текущий год ещё одной АГНКС. Это газозаправочная станция в Канашском районе, в непосредственной близости от города Канаш при движении в направлении Цивильск — Канаш. Все необходимые мероприятия проведены, с весны там строительство ведётся. Соответствующее разрешение на строительство есть», — сказал Максим Петров.

Предложение минтранса было поддержано.

Напомним, ранее власти заявляли, что в Чувашии работают четыре АГНКС: в Чебоксарах (Вурнарское шоссе, 40 и 42), на федеральной трассе М-7 «Волга» в Козловском районе (701-й км) и дороге Р-176 «Вятка» в Синьяльском поселении Чебоксарского района (12-й километр).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в Чувашии предлагалось построить три автогазозаправочные станции, в 2023 году — две.