Москва, 14 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Херсоне и Херсонской области не наблюдается дефицита в продуктах, лекарствах и продовольственных товарах. Об этом 14 сентября заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Несмотря ни на что, на правобережье дефицитов в продуктах, лекарствах, продовольственных товарах не ощущается. Мы пока, слава богу, справляемся с этой задачей», — заявил Елисеев.

«Иногда приходится даже вручную регулировать перевоз грузов по паромной переправе через Днепр», — указал он.