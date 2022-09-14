Краснодар, , 11:37 — REGNUM Уборка урожая риса началась в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона 14 сентября.

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«Аграрии Кубани приступили к уборке риса. Обкосы чеков и обмолот начали в Абинском, Славянском, Крымском и Калининском районах», — сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

В общей сложности рис выращивают около сотни краснодарских хозяйств — помимо названных муниципальных образований, культуру выращивают в Краснодаре, Красноармейском, Темрюкском и Северском районах.

Всего в 2022 году под рисовые посевы отвели 92 тысячи гектаров. При этом из из 75 сортов риса, допущенных к использованию, 37 — продукт работы кубанских селекционеров.

Отметим, что в 2021 году в Краснодарском крае было получено 850 тыс. т риса.