Барнаул, 14 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. По итогам единого дня голосования на уровне сельских (городских поселений) в Алтайском крае избрано 4 539 депутатов, сообщает 14 сентября избирком региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В разрезе политических партий больше всего мандатов получила «Единая Россия» (3652 мандата). Далее следуют самовыдвиженцы: 611 мандатов (13,35% голосов). Справедливороссы получили 146 мандатов (3,19% голосов), КПРФ — 101 мандат (2,21% голосов), ЛДПР — 21 мандат (0,46% голосов), «Коммунисты России» — 6 мандатов (0,13% голосов). Всего один мандат (0,02% голосов) забрали «Новые люди», столько же - «Партия Возрождения России».

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальная избирательная кампания в Алтайском крае стала самой крупной в стране. На выборах 11 сентября разыгрывалось 5554 мандатов в представительные органы муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений. Также проходили выборы глав 145 сельских поселений.

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