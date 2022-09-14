Москва, , 11:36 — REGNUM Регулярные обстрелы Антоновского моста не помешали властям Херсонской области организовать приемлемую работы транспорта через Днепр. Об этом 14 сентября заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Несмотря на то, что Антоновский мост у нас не работает, — ВСУ продолжают наносить по нему ракетные удары, — мы наладили работу паромной переправы около Антоновского моста. Работает бесплатная паромная переправа. Кроме того, катерная переправа осуществляет перевоз жителей гражданского населения из Херсона на левый берег. Кроме того, множество частников оказывают платные услуги по перевозке людей и грузов», — заявил Елисеев.

«Что касается населения с лёгким багажом, то каких-либо затруднений по переправке через Днепр не существует… Труднее с автотранспортом, грузовым транспортом — здесь, конечно, приходится ждать, иногда больше суток», — указал он.