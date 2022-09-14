Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект об особенностях поддержки кинематографии намерены внести в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Мы считаем, что такие деньги (бюджетные — ред.) нельзя выдавать тем продюсерам, прокатчикам и демонстраторам фильмов, которые имеют непогашенную судимость за дискредитацию нашей армии, за поддержку санкций против России и против отдельных физлиц», — сказал Миронов.

То же касается и наказанных по административным статьям за подобные нарушения.

«Мы думаем, что будет справедливо», — отметил парламентарий.