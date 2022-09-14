Москва, 14 сентября 2022, 11:35 — REGNUM Законопроект об особенностях поддержки кинематографии намерены внести в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Мы считаем, что такие деньги (бюджетные — ред.) нельзя выдавать тем продюсерам, прокатчикам и демонстраторам фильмов, которые имеют непогашенную судимость за дискредитацию нашей армии, за поддержку санкций против России и против отдельных физлиц», — сказал Миронов.

То же касается и наказанных по административным статьям за подобные нарушения.

«Мы думаем, что будет справедливо», — отметил парламентарий.