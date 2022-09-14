Калуга, 14 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В 2022 году незаконные лесорубы нанесли ущерб лесному хозяйству Калужской области в 27 млн рублей. Об этом заявил 14 сентября на заседании областного правительства глава регионального минприроды Владимир Жипа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава калужской минприроды Владимир Жипа выступил на заседании областного правительства в режиме видеоконференции

В своём докладе калужский министр акцентировал внимание на вопросах экологии области, которые требуют незамедлительного решения. В их числе Владимир Жипа выделил защиту лесов от хищений древесины, огня и загрязнения. Так, четыре низовых пожара 2022 года на общей площади 0,91 га нанесли урон на сумму свыше 73 тыс. руб. В настоящее время из выявленных 123 мусорных свалок ликвидированы 35. По результатам контроля за соблюдением природоохранного законодательства нарушители в 2022 году были оштрафованы на 2,2 млн руб., из которых взыскано 1,5 млн руб.

По мнению губернатора Владислава Шапши, остроту нерешенных проблем необходимо оценивать по частоте обращений граждан. Наибольшее количество жалоб связано с состоянием водных объектов. Поэтому важно говорить о работе, которая проводится для ликвидации точек напряжения. Это касается реконструкции очистных сооружений на реке Протве, активизации бизнеса по снижению антропогенной нагрузки на реку Путынка, об усилении экоконтроля на Людиновском водохранилище, о результатах работы по установке ливнёвой канализации на Яченском водохранилище, которая предупреждает его загрязнение.

«В публичном выступлении акцент нужно делать на тех проблемах, которые сегодня волнуют граждан в большей степени», — отметил Владислав Шапша.