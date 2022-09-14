Улан-Удэ, 14 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство своей сожительницы и убийстве её несовершеннолетнего сына. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, трагедия произошла 13 мая, в день рождения общей дочери обвиняемого и потерпевшей. Именинница с матерью и братом гуляли в парке, катаясь на аттракционе, тогда как отец в это время распивал спиртное дома.

Когда сожительница с детьми пришла домой, пьяный мужчина накинулся на неё с бранью и попытался выгнать. За мать вступился 17-летний подросток, из-за чего фигурант ударил его ножом в присутствии женщины и маленькой девочки.

«После этого злоумышленник, продолжая орудовать ножом, нанес им сожительнице удар в живот, и затем — еще один удар в грудь подростку, который пытался подняться на ноги, чтобы защитить мать. После этого обвиняемый убежал из квартиры», — отметили в ведомстве.

Теряя сознание, женщина успела позвонить в скорую помощь. Обоих пострадавших госпитализировали, однако подростка врачам спасти не удалось. Злоумышленник был задержан в тот же день сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве 17-летнего подростка, пытавшегося защитить свою мать. Суд приговорил его к 24,5 годам колонии особого режима.

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