Москва, 14 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Херсонской области проводятся мероприятия по обеспечению безопасности региона. Об этом 14 сентября заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Правоохранительные органы в ежедневном режиме работают по обеспечению безопасности региона и мирных жителей. У нас есть хорошие результаты противодействия диверсионно-разведывательной деятельности со стороны ВСУ, поэтому стараемся делать всё возможное, чтобы ни в коем случае не распространялись панические какие-то настроения, чтобы у людей не было страха», — заявил Елисеев.

«Не вижу никаких оснований для паники. У нас всё нормально с этим», — указал он.