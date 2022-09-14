Донецк, 14 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли три района Донецка, сообщили 14 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:55 (совпадает с мск) — н. п. Орловка– г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:55 ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября каратели ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

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