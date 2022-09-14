Кемерово, , 11:33 — REGNUM В Кемеровскую область прибыли участники мотопробега шахтерской дружбы Донбасс — Кузбасс. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Мотопробег в Кемерове Правительство Кемеровской области

Напомним, что мотопробег стартовал из Донецка 4 сентября. 14 сентября его участников встретили в Кемерове — у монумента «Память шахтерам Кузбасса» состоялся торжественный митинг.

«Это важный исторический момент, — отметил глава региона, обращаясь к участникам мотопробега. — То, что вы сделали, очень важно в первую очередь для жителей Горловки. В это тяжёлое для них время они должны знать: мы с ними, своих не бросаем и поможем всем, чем нужно. Своим мотопробегом вы ещё раз показали нерушимость шахтёрского братства Донбасса и Кузбасса».

Отметим, что в память о подвиге пятёрки шахтёров, которые зимой 1935–1936 годов на лыжах за 61 день прошли более 4 тысяч км из Кузбасса в Донбасс, мотоциклисты проехали по их маршруту. По пути следования к колонне присоединялись коллеги из других регионов — мотопробег поддержали более 300 российских мотоциклистов.

Маршрут проходил через Горловку, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск. Теперь участники проедут по кузбасскому маршруту: Кемерово — Белово — Прокопьевск — Новокузнецк — Осинники – Шерегеш – Таштагол – Кемерово. Финиш запланирован на 29 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 сентября участники мотопробега Донбасс — Кузбасс прибыли в Новосибирскую область. Замминистра физической культуры и спорта региона Марина Курносова подчеркнула, что мотопробег направлен на укрепление и возрождение историко-культурных ценностей Донбасса и России.

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