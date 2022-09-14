Москва, 14 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Херсонской области военная обстановка остаётся стабильной. Об этом 14 сентября заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Несмотря на ту информацию, которую распространяет (Киев), ситуация в Херсонской области достаточно стабильна. Границы Херсонской области надёжно обеспечены безопасностью со стороны ВС РФ. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы предотвратить любые попытки продвижения ВСУ в сторону города Херсона», — заявил Елисеев.