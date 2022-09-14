Севастополь, , 11:29 — REGNUM Два этапа работ по строительству транспортной развязки завершены на Ялтинском кольце в Севастополе. Об этом 14 сентября в телеграм-канале написал директор департамента транспорта города Павел Иено.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

В рамках второго этапа открыто движение по Ялтинскому кольцу сразу по двум путепроводам.

«Движение из Севастополя в Ялту и из Ялты в Севастополь, а также с улицы Второй Обороны в Ялту, осуществляется по новому кольцу. Открыто и сквозное движение из Севастополя в Симферополь и обратно», — уточнил Иено.

Завершение третьего этапа реконструкции развязки и открытие движения с нового кольца в сторону Симферополя — со стороны Ялты и улицы Второй Обороны без движения по временным объездам — планируется в октябре. После этого подрядчик АО «ВАД» приступит к демонтажу временных объездов, построенных на период строительства.

Полностью реконструкцию Ялтинского кольца, одного из крупнейших инфраструктурных объектов для Севастополя, планируется завершить в 2023 году. Как уточнил Иено, работы ведутся с опережением графика.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября было открыто движение транспорта на Ялтинском кольце Севастополя по улице Оборонной в сторону Сапун-горы. Это стало завершением первого этапа реконструкции развязки.