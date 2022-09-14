Новосибирск, , 11:30 — REGNUM Тендер, в рамках которого планировали выбрать строительную компанию для реконструкции школы с её последующим расширением, не состоялся. Управление капитального строительства Новосибирска признало торги не состоявшимися — на них не было подано ни одной заявки, несмотря на высокую цену. За услугу готовы были заплатить более 1,376 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Работы в школе на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска планировали провести в несколько этапов, завершив к концу 2024 года. Будут ли сдвинуты сроки из-за срыва тендера, пока не известно.

Профинансировать контракт должны были средствами областного и городского бюджетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого был сорван схожий тендер на строительство школы в Новокузнецке. Также в августе 2022 года на тендер в Иркутской области не было подано ни одной заявки. Заказчик предлагал 2,3 млрд рублей за строительство школы в Тайшете.