Тендер на реконструкцию школы в Новосибирске за 1,3 млрд рублей сорван
Новосибирск, 14 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Тендер, в рамках которого планировали выбрать строительную компанию для реконструкции школы с её последующим расширением, не состоялся. Управление капитального строительства Новосибирска признало торги не состоявшимися — на них не было подано ни одной заявки, несмотря на высокую цену. За услугу готовы были заплатить более 1,376 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Работы в школе на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска планировали провести в несколько этапов, завершив к концу 2024 года. Будут ли сдвинуты сроки из-за срыва тендера, пока не известно.
Профинансировать контракт должны были средствами областного и городского бюджетов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого был сорван схожий тендер на строительство школы в Новокузнецке. Также в августе 2022 года на тендер в Иркутской области не было подано ни одной заявки. Заказчик предлагал 2,3 млрд рублей за строительство школы в Тайшете.