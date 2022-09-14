Москва, 14 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Утверждения на тему того, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на территории б. УССР обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, являются совершенно неверными. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — сказал он.

Отметим, накануне Reuters сообщило, что Козак «заключил предварительное соглашение» с киевским режимом о том, что последний готов удовлетворить основное требование Москвы и не вступать в НАТО. Однако затем президент России Владимир Путин, как утверждало в своей публикации агентство, якобы отверг такое соглашение.