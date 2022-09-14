Вашингтон, 14 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. После нескольких месяцев молчания США готовятся объявить об освобождении значительной части заблокированных средств Афганистана. Замороженные активы страны должны быть переведены в Банк международных расчётов в Женеве, Швейцария.

Mark Moz Банк

Американское новостное издание Intercept сообщило вечером 13 сентября, что после перевода средств в вышеупомянутый банк, США будут следить за тем, как замороженные активы Афганистана будут тратиться на гуманитарную помощь.

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Эту новость сначала сообщила турецкая сеть TRT, а затем источник, участвовавший в переговорах, подтвердил Intercept её достоверность.

Напомним, после того, как Кабул пал перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Соединённые Штаты заморозили 7 миллиардов долларов валютных резервов Афганистана и приказали своим европейским союзникам конфисковать ещё 2 миллиарда долларов, хранящихся у них.