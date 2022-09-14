Луганск, 14 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. До 35 человек потеряли ВСУ за минувшие сутки в результате действий Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР киевские войска понесли большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 35 человек личного состава; три бронетранспортёра; четыре единицы специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Днём ранее власти ЛНР сообщали об уничтожении до 40 военных ВСУ за сутки. Также киевские войска потеряли пять бронетранспортёров, артиллерийскую установку, шесть единиц специальной автомобильной техники.

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